Mihai Vereș, primul jurnalist pensionat de la Zi de Zi! Echipa cotidianului Zi de Zi il felicita pe Mihai Vereș, redactor responsabil de domeniul Sport, care in aceasta vara a trecut la statutul de pensionar. Evenimentul, primul din acest gen din istoria ziarului, a fost sarbatorit oficial vineri, 3 iulie, cu o oarecare intarziere cauzata de evoluția pandemiei pe plan național, la o terasa din Targu Mureș, alaturi de colegii de la departamentele... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

