Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul general de stat adjunct Mihai Nicolae Uca din cadrul Inspectiei Muncii a emis o Decizie prin care a stabilit componenta comisiei de cercetare a evenimentului de pe raza localitatii Crevedia, conform unui comunicat al institutiei. ‘In urma evenimentului din data de 26.08.2023, de pe raza…

- Aplicatia ROARMIS care inseamna Registrul integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni va fi operationala de anul acesta, a anuntat vineri, la Braila, Alina Gorghiu, ministrul Justitiei, informeaza News.ro.Aplicatia ROARMIS a fost dezvoltata de catre Agentia Nationala de Administrare…

- Un ofiter din cadrul Directiei Generale Anticoruptie Olt a facut public un incident in care a fost implicat alaturi de judecatorul de la ICCJ Alin Sorin Nicolescu și in urma caruia conducerea DGA i-a cerut explicații și i-a transmis sa iși ceara scuze. Giorgian Gheorghe Cioriia, absolvent al Academiei…

- Instanța i-a achitat, joi, definitiv, pe fostii ofiteri de Securitate acuzati ca l-au torturat pe disidentul Gheorghe Ursu. Marin Parvulescu si Vasile Hodis au fost achitați, joi, de Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Decizia Instanței Supreme e definitiva. ICCJ a decis, joi, sa respinga –…

- Mitica și Bogdan Dragomir au construit un imobil pe un amplasament in litigiu. Cei doi au fost cumparatori de buna credința, iar vanzatorii fac parte din Clanul Stemabil (fiul lui Maria Campina – ghicitoarea) și Clanul Buzea (fiul lui Brațara – ghicitoarea), transmit sursele citate. "Eu nu am fost implicat…

- In cursul zilei de azi, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, impreuna cu politistii din cadrul I.G.P.R. Directia de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in aplicare 35 de mandate de perchezitie domiciliara pe raza municipiului Bucuresti si a judetului…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, luni, prelungirea mandatului de arestare emis pe numele unui tanar de 20 de ani, cetatean slovac, acuzat de trafic de droguri de mare risc. Tanarul a fost prins in flagrant in Craiova, in timp ce vindea 170 grame de cocaina cu suma de 7.550 de euro. A fost…

- Actualizare: Completul care a judecat motivele de recurs in casație formulate de DNA Bacau și de Ionel Arsene a admis, in principiu, ambele solicitari. Anchetatorii au atacat sentința definitiva intrucat „in mod greșit s-a dispus incetarea procesului penal pentru infracțiunea de trafic de influența”,…