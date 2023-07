Stiri pe aceeasi tema

- „M-am pomenit cu un telefon intr-o zi. I-am zis: «Domnule, daca asta e parerea dv., faceți cum credeți»” Joi, 20 iulie, consilierii locali au votat, in unanimitate, ca d-lui Sergiu George Rizescu (91 de ani), președinte al Asociației Foștilor Deținuți Politici din Romania, sa-i fie conferit titlul de…

- Sergiu Rizescu, Cetațean de Onoare al Piteștiului Sergiu Rizescu, supraviețuitor al detenției politice din Inchisoarea Pitești, va primi recunoaștere din partea municipalitații prin acordarea Titlului de Cetațean de Onoare al Piteștiului, anunța primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea. „Un senior…

- Sergiu Rizescu, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din Romania, va primi Titlul de Cetațean de Onoare al Piteștiului. Primarul municipiului, Cristian Gentea, a confirmat aceasta informație, miercuri, 12 iulie, in ziua in care dl Rizescu a implinit 91 de ani. Citește și: Supraviețuitor…

- Podul de la Braila – cel mai mare pod suspendat construit vreodata in Romania si ultimul pod peste Dunare inainte de varsarea in Marea Neagra – a fost inaugurat saptamana aceasta. Podul a costat peste 2 miliarde de lei și este cel mai mare obiectiv de investitii din țara noastra de dupa 1989. Conform…

- Un cititor a trimis ziarului o filmare in care se vede o coada de mașini care așteapta sa treaca noul pod, descris de președintele Iohannis drept „cea mai ampla construcție ridicata in Romania in ultimele 3 decenii”. Aglomerație pe DN22 din județul Tulcea catre noul pod suspendat peste Dunare, inaugurat…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, participa joi, 6 iulie, la inaugurarea celui mai scump obiectiv de infrastructura realizat in ultimii 30 de ani in Romania, la Braila. Este vorba despre podul peste Dunare care va fi deschis circulației rutiere incepand de azi, de la ora 13.00.„Este un…

- In cadru festiv, pe 13 iunie, la Caminul Cultural Magurele, Primaria orașului a acordat primul titlu de ”Cetațean de Onoare” din istoria localitații pentru academicianul Ioan Ioviț (Iovitz/Iovitzu) Popescu, membru al Secției de Științe Fizice a Academiei Romane, profesor emerit al Facultații de Fizica…

- Avocatul Rus Ioan, „Cetațean de onoare al Municipiului Alba Iulia”. Propunerea, pe masa consilierilor locali Avocatul Rus Ioan, „Cetațean de onoare al Municipiului Alba Iulia”. Propunerea, pe masa consilierilor locali Pe masa consilierilor locali din Alba Iulia se afla un proiect de hotarare privind…