- Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, lanseaza un atac extrem de dur la adresa ministrului Energiei, Virgil Popescu, despre care spune ca este cauza crizei energetice din Romania. Tudose arata ca Virgil Popescu vrea sa ii intoarca pe romani ”la statul la lumanare” și de aceea se intreaba cum stam…

- Mihai Tudose, europarlamentar PSD și fost premier al Romaniei, critica, intr-o postare pe Facebook, mandatul lui Virgil Popescu la Ministerul Energiei. „Titular la Energie de prea multa vreme, avand in vedere bilanțul catastrofal, cu impact pe termen lung pentru economie și viața romanilor, Virgil…

- Aprovizionarea cu gaze in UE este garantata, dar situația ramane grava, afirma reprezentanții Comisiei Europene, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Discuțiile pe tema plafonarii prețurilor la carburanți continua in coaliția PSD + PNL + UDMR. In Guvernul Ciuca, social-democrații susțin plafonarea la 6 lei pentru un litru, in timp ce PNL se opune. Miercuri seara, in direct la Romania TV, europarlamentarul Mihai Tudose a comentat pe marginea tensiunilor…

- Artistul Tudor Chirila afima, intr-o postare pe Facebook, ca miercuri, cand se sabatoreste Ziua copilului, este inca o zi in care ne prefacem ca plasam copiii in centrul societatii noastre, in conditiile in care actuala generatie are temeri legate de viitor si cand sunt copii care nu au siguranta zilei…

- Jurnalistul Ilie Ciurescu s-a stins din viața sambata, 7 aprilie.Ciurescu a fost redactor-șef adjunct pe probleme de politica externa la redacția Actualitați din TVR, in anul 1989 și avea la activ corespondențe de razboi din momente istorice precum Cehoslovacia, 1968 și Vietnam, 1969.Revoluția din 1989…

- Clinica Ghencea Medical anunta printr un mesaj postat pe pagina de Facebook ca medicul Naum Ciomu s a stins din viata. "Incepem saptamana cu o veste trista Domnul Doctor Ciomu Naum Niculae a plecat in lumea cea fara de dor.Dumnezeu sa l odihneasca in pace A fost un luptator,un spirit tanar, un medic…

- Tragica veste a fost facuta de catre Mioara Velicu pe rețelele de socializare, acolo unde și-a exprimat durerea provocata de decesul fratelui sau.Nicu Velicu s-a stins din viața luni, 4 martie.„Astazi a incetat din viața dragul meu frate. Mor de durere. Inmormantarea va avea loc joi 7 aprilie, in satul…