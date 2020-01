Stiri pe aceeasi tema

- Joi seara, Mihai Tudose, fost in Pro Romania, inscris recent in PSD, a fost invitatul lui Ionuț Cristache in cadrul emisiunii „Romania9” de la TVR 1. Cand discuția s-a indreptat spre Victor Ponta, Mihai Tudose a spus despre liderul Pro Romania ca „minte”. Intrebat daca negociaza cu Victor…

- Cozile la care trebuie sa stai pentru eliberare pașaportului pot deveni amintire daca ai acces la internet. In urma cu aproximativ doi ani, la nivelul județului Vrancea, a fost introdus portalul online epasapoarte.ro prin intermediul caruia cetațenii iși pot face programarea pe internet pentru eliberarea…

- Cele mai multe achizitii ale romanilor pe Internet sunt din industria de fashion, urmata de beauty & sanatate si de electronice. Cei mai multi romani, peste 50%, au spus ca sunt dispusi sa mai cumpere aceste produse online si in viitor, rezulta dintr-un studiu european realizat de DPD si publicat…

- Curtea Constitutionala germana a intarit miercuri dreptul la uitare pe internet, dandu-i dreptate unui condamnat pentru crima in 1982 care solicita ca numele sau sa nu mai apara in cautarile online, relateaza AFP.Reclamantul a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru crima in 1982 pentru…

- Mihai Tudose și Victor Ponta sunt la cuțite, dupa ce fostul lider PSD a refuzat ca parlamentarii Pro Romania sa voteze investirea guvernului Ludovic Orban. Chiar și așa, mai mulți deputați, intre care și Daniel Constantin și Sorin Campeanu, au votat și au fost excluși din partid. Mihai Tudose le-a…

- Televiziunea publica insista cu inca o invitație adresata lui Klaus Iohannis, candidatul la prezidențiale din partea Partidului Național Liberal, de a particpa la dezbaterea electorala alaturi de Viorica Dancila, candidatul PSD pentru cea mai inalta funcție in stat. TVR a anuntat ca va organiza joi,…

- „L-A LOVIT RASPUNDEREA Cat de ridicol poate fi Tudose, Mihai Tudose care zice, de acolo de la Bruxelles, ca va fi responsabil. Nu e același personaj, care prim-ministru fiind, l-a lasat pe prim-ministru Japoniei sa se plimbe pe la Muzeul Satului, dandu-și demisia chiar in ziua intalnirii?…

- Ioan Marcel Boloș, propus ministru al Fondurilor Europene, a primit aviz favorabil, marți, in comisiile parlamentare reunite pentru afaceri europene. Votul a fost dat in urma audierii acestuia in forurile legislative, fiind 21 de voturi pentru, patru impotriva și șase abțineri. Liderul Pro Romania,…