Se apropie cu pași repezi 2021 și un nou concurs Eurovision. Se știe ca de la noi va pleca tot Roxen, cu alta melodie, iar Mihai Traistariu vrea și el sa participe, insa pentru alta țara. Solistul are mare incredere in vocea lui și de aceea ne-a povestit ce planuri... The post Mihai Traistariu vrea sa caștige Eurovisionul dar in alta țara appeared first on Tabu .