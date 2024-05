Stiri pe aceeasi tema

- Vocalistul și liderul trupei Carla's Dreams a manifestat un comportament bizar, in timpul unui concert pe care l-a susținut recent, la Craiova. Un fan a filmat momentul indeaproape și a presupus ca artistul ar fi fost „spart de drogat”.

- Carla's Dreams a manifestat un comportament bizar, in timpul unui concert pe care l-a susținut recent, la Craiova. Un fan a filmat momentul indeaproape și a presupus ca artistul ar fi fost „spart de drogat”. Videoclipul a devenit viral pe Tiktok, iar artistul a fost contactat pentru comentarii.

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au surprins in trafic, un barbat, de 32 de ani, din Targoviște, in timp ce ar fi condus un autoturism pe bulevardul Unirii, in municipiu, deși s-ar fi aflat sub influența unor substanțe interzise. In urma testarii cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire…

- In noaptea de 2 spre 3 mai 2024, politistii rutieri au desfasurat o actiune de amploare pentru depistarea conducatorilor auto aflati sub influenta alcoolului sau a substantelor interzise. In noaptea de 2 spre 3 mai 2024, politistii rutieri au desfasurat o actiune de amploare pentru depistarea conducatorilor…

- La data de 28 aprilie a.c., in jurul orei 00.15, politisti din cadrul Politiei Orasului Negru Voda au identificat un barbat, de 25 de ani, care a condus un autoturism pe D.N. 38, in comuna Amzacea.Potrivit IPJ Constanta, in urma testarii cu aparatul din dotare, au reiesit indicii cu privire la posibila…

- Mai mulți șoferi au fost prinși circuland beți sau sub influența stupefiantelor in noaptea de sambata. Polițiștii au legitimat peste 500 de persoane folosind noul sistem de verificare a documentelor de identitate eDAC. ,,Incepand cu data de 31 martie a.c., ora 00.00, in contextul aderarii Romaniei la…

- Un barbat a fost reținut de polițiștii clujeni dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul lor, in trafic. Șoferul circula beat pe strazile din Cluj-Napoca.,,La data de 13 martie a.c., in jurul orei 05.15, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier - Biroul Drumuri Naționale și Europene au dispus masura…

- Dan Bursuc a avut o unica declarație despre clipurile cu el, devenite virale pe platforma de socializare TikTok! Iata cum le raspunde cantarețul de manele celor care l-au acuzat ca era sub influența substanțelor interzise!