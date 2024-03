Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Livada Ursului SRL, cu sediul in extravilanul satului Petris, judetul Bistrita Nasaud, a inregistrat o schimbare semnificativa in structura sa actionariala. Potrivit deciziei nr. 1 29.01.2024, asociatul unic al societatii, Rentoor Enterprise SRL, a aprobat cesiunea a 100 de parti sociale…

- Laura Cosoi a vrut sa marcheze foarte bine inceputul de primavara. Vedeta și-a facut o schimbare de look și a postat rezultatul pe rețelele de socializare. Fanii au avut cuvnte de lauda in urma noii coafuri pe care a adoptat-o aceasta.

- Ingrijorare in zona trecerii de pietoni din zona Doraly din Constanta, dupa ce delimitatoarele de plastic recent instalate s au desprins, expunand pietonii la pericolul de a fi implicati in incidente grave.Cei prezenti in zona respectiva au relatat ca sunt profund ingrijorati de situatie, exprimandu…

- O minora de 15 ani din Constanța a fost la un pas de tragedie, marți dupa-amiaza, dupa ce a fost fost spulberata pe trecerea de pietoni de o mașina de poliție aflata in misiune. Din primele informații, accidentul din județul de la malul marii a avut loc in jurul orei 13.30, pe Șoseaua Mangaliei. Fata…

- Un accident rutier grav a avut loc pe podul de la Doraly din Constanța, acolo unde un copil a fost lovit pe trecerea de pietoni de o mașina a poliției. Potrivit primelor informații, in accidentul rutier a fost implicat un pieton și o autospeciala de poliție. Potrivit martorilor prezenți la fața locului,…

- Una dintre aceste schimbari este interoperabilitatea cu alte platforme de mesagerie, a explicat directorul tehnic al WhatsApp, Dick Brouwer, intr-un interviu pentru Wired.Trecerea catre interoperabilitate va include mai intai mesaje text, imagini, mesaje vocale, videoclipuri și fișiere trimise de la…

- Fostul director al RATC Constanta, Dumitru Coiciu, a murit. Anuntul a fost facut pe profilul de Facebook, al fiului sau, Radu Coiciu.Senatorul Felix Stroe, presedinte PSD Constanta a postat pe pagina de socializare un mesaj la decesul prietenului, colegului, colaboratorului si profesionistului Dumitru…

- Am trecut si in noul an, 2024, si asa cum deja este o traditie, la miezul noptii, focurile de artificii impanzesc cerul cu lumini pentru a marca momentul.Insa azi noapte, in Constanta, ceata a fost factorul perturbator si motivul pentru care orasul nu s a putut bucura de focurile de artificii din noaptea…