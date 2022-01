Mihai Trăistariu a trăit un adevărat șoc când a văzut factura la gaze Artistul este nevoit sa plateasca, dar susține ca vrea sa dea in judecata furnizorul de utilitați. De asemenea, cantarețul considera ca suma a fost „umflata” și vrea sa-și faca dreptate. Mihai Traistariu este unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastra. Cantrețul a fost scos din minți, dupa ce a vazut factura de gaze la școala de canto pe care o deține, de patru ori mai mare decat in mod obișnuit. „Am școala de muzica de șapte ani, in 2019 eu mi-am cumparat un sediu in Constanța. Mi-am bagat gaze, curent, și, iarna trecuta, a fost foarte ok. Cand era foarte frig și cel mai ger afara,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

