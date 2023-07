Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica nu s-a putut abtine dupa meciul CSKA 1948 Sofia – FCSB, scor 0-1, din prima mansa a turului 2 preliminar din UEFA Conference League. Oficialul vicecampioanei Romaniei i-a criticat pe jucatorii antrenati de Elias Charalambous si Mihai Pintilii. Florinel Coman a ajutat-o pe FCSB sa plece…

- FCSB s-a impus in deplasarea cu CSKA 1948, scor 1-0, și este favorita la calificarea in turul 3 preliminar din Conference League. Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat prestația roș-albaștrilor. Returul are loc joi, 3 august, la București, pe arena Arcul de Triumf.…

- MM Stoica, managerul FCSB, nu a stat pe banca la duelul cu CSKA 1948 din turul II al Conference League, urmarind meciul din tribuna. Andrei Craițoiu și Vlad Nedelea, reporterii Gazetei Sporturilor, operatorul Iosif Popescu și fotoreporterul Cristi Preda sunt in Sofia (Bulgaria) de unde transmit cele…

- CSKA Sofia - Sepsi, prima manșa a turului 2 preliminar din Conference League, va putea fi urmarit pe canalele Digi Sport și Prima Sport. In acest moment, toate cele 4 dueluri europene ale romanilor din aceasta saptamana vor fi la TV. Aventura formațiilor romanești in Conference League incepe miercuri,…

- E gata: Vlad Chiricheș (33 de ani) a acceptat oferta de la FCSB și va semna in cursul zilei cu vicecampioana Romaniei! Teoretic, experimentatul fundaș central ar fi disponibil pentru manșa tur din prima runda preliminara a Conference League, duelul cu CKSA 1948 Sofia de miercuri seara, dar el nu a facut…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a prefațat parcursul european al formație roș-albastre, analizand dubla cu CSKA 1948 Sofia și posibila infruntare cu Nordsjaelland. CSKA 1948 Sofia – FCSB, in turul doi al Conference League, se joaca miercuri, de la 20:30. Va fi liveTEXT pe GSP. ...

- CSKA Sofia este adversara celor de la Sepsi in turul 2 preliminar din Conference League. Meciul tur va avea loc pe 27 iulie, returul pe 3 august. Urmeaza ca UEFA sa anunțe orele la care cele doua meciuri se vor juca. Dar pana atunci, jucatorii sunt cu gandul la „dubla” europeana. Marius Ștefanescu (24…

- CSKA Sofia, adversara lui Sepsi din preliminariile Conference League, a anunțat transferul lui Matthias Phaeton (23 de ani), un atacant adus de la Grenoble. Viitoarea adversara a lui Sepsi se pregatește serios de noul sezon, in care va ataca titlul in Bulgaria și accederea in grupele Conference League.…