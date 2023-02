Mihai Șora va fi înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu! Programul funeraliilor Filosoful Mihai Șora, care a incetat din viața sambata, la varsta de 106 ani, va fi inmormantat marți, cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu din Capitala, a anunțat Academia Romana. Filosoful și eseistul Mihai Șora era membru de onoare al Academiei Romane. Instituția a anunțat luni ca Mihai Șora va fi inmormantat cu onoruri militare, marți, incepand cu ora 14.30, la Cimitirul Bellu (figura 10). Prietenii, colaboratorii, discipolii ii pot aduce un ultim omagiu lui Mihai Sora incepand de luni seara, de la ora 21.00, cand sicriul cu trupul neinsuflețit va fi depus la Biserica Alba din Bucuresti.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

