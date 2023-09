Viața lui Mihai Onila și a familiei lui s-a schimbat dramatic in urma cu 7 ani. Fiica artistului, Ioana a murit la doar 10 ani, in urma unei boli crunte. Timpul a trecut, insa tatal nu-și poate uita fiica, motiv pentru care primește numeroase semne și are o legatura stransa cu sufletul micuței sale.