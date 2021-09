Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de magazine online Tehmag dezvoltat de Mihai Nica, care comercializeaza echipamente și utilaje industriale inclusiv sub brandul propriu Bielda, a inregistrat o creștere a cifrei de afaceri in 2020 de 20%, ajungand astfel la 3,1 milioane de euro. Pentru acest an, Tehmag iși propune sa investeasca…

- Am intrat intr-o seara pe Notino.ro și, dupa cateva ore, aveam un coș de cumparaturi generos. Au trecut cateva saptamani de atunci și vreau sa povestesc mai multe despre 4 produse care mi-au placut in mod deosebit și de ce. Pe langa faptul ca livrarea a fost gratuita, pentru ca am comandat de peste…

- Slavit fie bicarbonatul de sodiu, ingredientul minune pe care orice roman trebuie sa-l aiba in gospodaria sa. Ce se intampla atunci cand amesteci bicarbonat cu zeama de lamaie. Efectele se vad garantat și in doar cateva zile. La ce ajuta acest truc genial. A amestecat bicarbonat de sodiu cu zeama de…

- Comerțul online cu produse cosmetice este din ce în ce mai competitiv dar categoria este mai curând dominata de jucatori globali și regionali. Apar tot mai multe magazine locale dar sunt înca mici și insuficient dezvoltate digital. Un studiu care a analizat 18 magazine online de cosmetice…

- ■ din 670 de postari la incercarea deputatului Iulian Bulai de a face "reclama" turistica judetului Neamt , in aproape toate internautii il injura ■ unii apreciaza ca fostul ministru al economiei, nemteanul Danut Andrusca, e "mic copil" pe linga "deputatul statuie vivanta " ■ Ca presedintele Comisiei…

- ■ procurorii au cerut si au obtinut prelungirea arestarii preventive ■ in cauza mai sint cercetate, dar in libertate, alte trei persoane ■ sint acuze de coruptie, fals si infractiuni silvice ■ Procurorii din cadrul Parchetului de pe linga Tribunalul Neamt au solicitat instantei de judecata prelungirea…

- In noaptea sambata spre duminica, la ora 03.45, in localitatea Treubach (Braunau), poliția a trezit un șofer care iși parcase camionul intr-o stație de autobuz. Pentru ca și-a parcat semiremorca fara sa respecte vreo regula de siguranța, polițiștii au fost nevoiți sa-l trezeasca pe camionagiu, care…

- ■ ministerul a elaborat Metodologia de acordare a feedbak-ului privind activitatea de invatare, predare si evaluare ■ elevii pot da note de la 1 la 5 cadrelor didactice ■ fisa cuprinde 16 intrebari ■ Ministerul Educatiei a elaborat un ordin pentru aprobarea Metodologiei de acordare a feedbak-ului privind…