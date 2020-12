Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a fost surprins de paparazzii Spynews.ro in timp ce facea un gest de omenie in Ajunul Craciunului! Afaceristul nu a uitat de cei saraci, cu toate ca și el se afla la... nevoie. Latifundiarul a ramas cu bolidul de lux avariat, in traficul din Capitala.

- Claudia Naboiu și-a cumparat o mașina de lux in urma cu aproximativ doua luni, dar se pare ca nu s-a familiarizat cu noua achiziție, inca. Fiica lui Victor Pițurca nu a aflat pe ce parte se alimenteaza bolidul de 90.000 de euro.

- Banel Nicolița a „uitat” manierele acasa și nu a mai ținut cont de nimic la masa! Fotbalistul a recurs la un gest neașteptat in fața noii sale iubite,dar și a celor din jurul lui. Paparazzii Spynews.ro i-au surprins pe cei doi „porumbei” la un restaurant din Capitala.

- Dan Bittman a aflat secretul tinereții pentru a se menține mereu in forma! Artistul a lasat bolidul sau de lux intr-o parcare pentru mersul pe jos. Paparazzii Spynews.ro au fost pe faza și l-au surprins pe solistul trupei "Holograf" pe strazile din București in timp ce se indrepta spre o intalnire cu…

- Daca mereu a spus ca e mandru de ginerele sau, oare ce va spune de data aceasta Victor Pițurca la vederea imaginilor surprinse de paparazzii Spynews.ro? Mihai Naboiu a baut pahar dupa pahar, iar apoi a plecat cu mașina!

- Satul Dobra din județul Dâmbovița, unde rata de infectare a trecut de 7 la mia de locuitori, a intrat în carantina. Este a doua localitate care se închide, dupa localitatea Cuca din Galați. Unul dintre focare este chiar în Primarie, unde 13…

- Este puțin probabil ca BMW i8 al solistei, pe care l-a lasat necorespunzator intr-o parcare subterana a unui mall din București sa fi carat o persoana cu handicap, avand in vedere ca bolidul nu este tocmai o mașina ușor de urcat in ea. ”Anda Adam nu s-a decis de care dizabilitați sufera. De aceea, pana…

- Tristan Tate are lumea la picioare, iar fetele abia daca-l lasa in pace, mereu fiind in prejma lui, insa iata ca milionarul a uitat de tot. Atat de iubita, cat și de regulile de circulație. Cum a fost surprins de paparazzi Spynews.ro