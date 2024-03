Stiri pe aceeasi tema

- Doi șoferi bauți au fost prinși de polițiștii rutieri in municipiul Suceava, marți, 19 martie, unul dupa ce a fost implicat intr-o tamponare și al doilea dupa o sesizare prin care s-a anunțat ca o mașina este condusa in mod haotic pe Calea Unirii.Marți, in jurul orei 11.30, Poliția municipiului ...

- Poliția s-a autosesizat și face cercetari, dupa ce imagini cu doua fete de 13 și 14 ani care se bat pe o strada din Caransebeș au aparut in mediul online. Scenele violente s-au petrecut in urma cu doar cateva zile, sub privirile altor adolescenți. Din verificarile efectuate de polițiștii, bataia…

- O acțiunea de amploare a poliției rutiere a avut loc la final de saptamana pe toate drumurile din județ. S-au dat la amenzi cu nemiluita și au fost reținute peste 120 de permise de conducere. In perioada 28 februarie – 3 martie, sub coordonarea Serviciului Rutier Cluj, polițiștii clujeni au acționat…

- O profesoara din comuna Banca a fost agresata de soț in fața școlii in care aceasta preda. Barbatul a chemat-o afara pentru a discuta o problema, femeia a ieșit și, in decurs de cateva secunde, lucrurile au degenerat.“El i-a cerut telefonul, ea nu a vrut sa i-l dea și a incercat sa i-l ia cu forța.…

- Un tanar de 27 de ani din comuna Vad, județul Cluj, a fost raportat de alți vecini pentru ca circula beat sau drogat. Poliția a pornit in cautarea lui și l-a identificat, dar s-a opus controlului și a lovit autospeciala oamenilor legii.La data de 23 februarie a.c. polițiștii din cadrul Poliției municipiului…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului din Galați a decis sa ii ia copii femeii de 38 de ani, cunoscuta cu probleme psihice, care și-a abandonat o zi in spital fiul de 9 ani

- O femeie din Timiș, s-a judecat cu Poliția dupa ce a fost amendata cu 2.000 de lei pentru ca a apelat numarul de urgența nejustificat. Femeia a fost amendata pentru ca a sunat la 112 sa reclame ca o autorulota cu numere straine a parcat langa biserica și „este posibil sa fie hoti”.

- La data de 1 februarie ora 16:20, o femeie de 42 ani, din Radauți, a sesizat dispeceratul Poliției Radauți cu privire la faptul ca in timp ce se afla la domiciliu a avut un conflict cu fostul soț, aflat sub influența bauturilor alcoolice. Cu ocazia verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca femeia…