- Surse din mediul de informații afirma ca pe langa amenințare cu bomba inregistrata in cazul sediului central al DIICOT o alta amenințare cu bomba ar fi fost inregistrata in cazul Muzeului Național de Istorie al Romaniei.Aceeași sursa susține ca locația MNIR ar fi deja in curs de evacuare a personalului…

- Presa rusa acuza ca Moldova va urma modelul ucrainean și va incepe prigoana impotriva ortodocșilor care țin de Patriarhia MoscoveiConducerea moldoveana graviteaza spre Romania, iar clerul - spre Rusia, susține presa rusa. La Chișinau, pe 28 iulie anul acesta, a fost sarbatorita pentru prima data…

- A fost un adevarat spectacol in weekend in centrul Capitalei, cu ocazia Festivalului International de Teatru de Strada Bucuresti. Zeci de mii de persoane s-au bucurat de spectacole pe apa, acrobatii aeriene, instalatii vivante, muzica live, dar și alte reprezentanții inedite.Peste 200 de artisti din…

- La implinirea a 525 de ani de la ctitorirea de catre Ștefan cel Mare a Bisericii Domnești din municipiul Piatra-Neamț, Tetraevanghelul comandat de domnitor la 1502, pentru lacașul sau de rugaciune, a ajuns din nou acasa. Inestimabilul document pentru istoria orașului, a Moldovei și a țarii va fi expus…

- Weekend bogat in evenimente pentru bucureșteni. Programul „Strazi deschise” se extinde in acest sfarsit de saptamana si va cuprinde, pe langa traseul de pe Calea Victoriei, si Aleea Circului, pe segmentul cuprins intre soseaua Stefan Cel Mare si Circul de Stat. Astfel, Calea Victoriei va fi pietonala…

- „Strazi deschise” se extinde in weekendul 10-11 iunie intr-o noua zona din Bucuresti și cuprinde, pe langa traseul bine-cunoscut de pe Calea Victoriei, și Aleea Circului, pe segmentul cuprins intre soseaua Stefan Cel Mare si Circul de Stat, informeaza Centrul Cultural ARCUB, instituție aflata in subordinea…