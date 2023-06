Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic Judetean al PNL Constanta s a intrunit sambata, pentru a discuta situatia creata de comportamentul presedintelui Consiliului Judetean Constanta, Mihai Lupu.S a luat in discutie intreaga atitudine a dmnului Mihai Lupu in raport cu functia pe care o ocupa, toate comportamentele acestuia…

- A fost convocat Biroul Politic Judetean pentru a fi discutata situatia in care se afla presedintele Consiliului Judetean Constanta, Mihai Lupu.Reamintim acesta a trimis zilele trecute la secretariatul organizatiei judetene a PNL Constanta o adresa prin care isi dadea demisia din functia de vicepresedinte…

- Presedintele PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca a facut un anunt dupa ce DNA au comunicat oficial ca au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectul Lupu Mihai, presedinte al Consiliului Judetean Constanta, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita.Hutuca spune ca : "Toleranta PNL…

- Mihaela Leila Banciu s a transferat la Ministerul Sportuluindash; Directia Generala Juridica, Resurse Umane si Afaceri Europene pe functia publica de conducere vacanta de Director general, gradul II Presedintele CJ, Mihai Lupu a semnat dispozitia privind transferul la cerere functionarului public, incepand…

- O inregistrare video filmata in noiembrie 2021 il surprinde pe presedintele Consiliului Judetean Constanta, Mihai Lupu, in timp ce jigneste si bruscheaza un politist local. Imaginile au fost publicate duminica, 2 aprilie, de publicația locala Constanța Info , iar dupa apariția acestora in spațiul public,…

- Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța (PNL), a fost surprins in imagini video din 2021 in timp ce jignește un polițist local care nu i-a permis sa incalce regulamentul de circulație din centrul vechi și nu l-a lasat sa intre cu mașina in spațiul destinat riveranilor. Imaginile video…

- Imaginile au fost filmate chiar de polițistul local in anul 2021, dar au aparut in spațiul public abia acum. Consiliul Județean Constanța a anunțat ca va lamuri lucrurile intr-o conferința de presa.

- Din PNL, partidul din care provine primarul Chițac, au reacționat Mihai Lupu (președintele Consiliului Județean Constanța) și senatorul Septimiu Bourceanu, președintele PNL Constanța municipiu și prim-vicepreședinte la nivel județean. Bogdan Huțuca, președintele PNL Constanța nu a raspuns solicitarii…