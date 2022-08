Mihai Lupu o pastreaza pe Laura Abibula Stroe in functia de director general interimar la Centru Cultural "Teodor T. Burada"

Stiri pe aceeasi tema

- Mandatul lui Florin Goidea in cadrul CA ului Administratiei Porturilor a fost prelungit joi, 4 august 2022, pana in luna octombrie 2022. Mandatul sau in functia de director general este valabil pana luni, 15 august 2022. Cu zece zile inainte de expirarea mandatului lui Florin Goidea in functia de director…

- Guvernul a aprobat in cadrul ședinței de astazi demisia Dinei Gașco din funcția de director general adjunct la AGEPI. Funcția data a fost oficial lichidata la inceputul lunii iunie. Dina Gașco se afla in prezent in concediu de maternitate.

- Dupa demisia Doinei Voivozeanu din aprilie a.c., Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T Buradaldquo; este condus interimar de Stefania Laura Abibula Stroe Presedintele Consiliului Judetean Constanta, MIhai Lupu a aprobat prin dispozitie Caietul de obiective pentru organizarea concursului de proiecte…

- Larisa Blanari este noul director general interimar al Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Suceava. Numirea s-a facut vineri, 1 iulie, prin Ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate. Larisa Blanari a lucrat atat in domeniul privat, unde a fost manager al unor societați, ...

- Noul manager interimar al Spitalului Colentina este Andrei Cosmin David, fost director general la Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatatate, dupa ce mandatul de interimar al lui Victor Cauni a expirat. „Nu este vorba despre o demitere a domniei sale, ci despre un mandat de manager…

- La aproape o saptamana dupa ce Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a desemnat-o pe Veronica Dragalin, caștigatoare in funcția de procurora-șefa a Procuraturii Anticorupție (PA) , ordinul de numire a acesteia inca nu a fost semnat de procurorul general interimar, Dumitru Robu. „Nu am semnat ordinul…

- Consiliul de Administratie al SN "Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constantaldquo; a decis desemnarea lui Bogdan Ionut Artagea in functia de director general provizoriu incepand cu data de 14.05.2022 Durata mandatului este de 4 luni, incepand cu data de 14.05.2022, cu posibilitatea prelungirii…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia premierului Nicolae Ciuca prin care Marian Octavian Serbanescu a fost numit in functia de director general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.De asemenea, prin alta decizie, seful Executivului a decis eliberarea lui Marian Catalin Burcescu din…