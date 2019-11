Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis refuza o dezbatere cu prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila și va organiza propria dezbatere. La eveniment, jurnaliștii au fost aleși pe spranceana, iar invitațiile au fost transmise nominal, nu prin intermediul redacțiilor.Citește și: SURSE - Iohannis și Dancila…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Viorica Dancila nu va fi primita la dezbaterea organizata marti, la Biblioteca Centrala Universitara, in cazul in care candidata PSD iși va face apariția. "Nu va fi primita, fiindca nu este o dezbatere la care am invitat pe cineva. Este o discutie cu jurnalisti,…

- Prezidentiabilul PSD Viorica Dancila a declarat duminica, la Antena3, ca nu stie inca daca va merge la dezbaterea organizata de presedintele Klaus Iohannis cu jurnalisti si formatori de opinie si si-a exprimat speranta ca acesta sa fie sfatuit sa isi invite contracandidatul la o dezbatere, declarandu-se…

- Liderii PSD vor decide azi daca o vor trimite pe Viorica Dancila la confruntarea organizata de Klaus Iohannis, in timp ce PNL transmite ca fostul premier nu este binevenit. SINCRON STERIU"Luni vom avea o analiza in staff-ul de campanie, ne voom consulta si cu presedintii de organizatii…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost criticat in mediul online de vedete precum cantaretul Tudor Chirila, prezentatorul TV Mircea Radu si solistul trupei Taxi Dan Teodorescu pentru ca refuza o dezbatere electorala cu contra-candidata sa la prezidentiale Viorica Dancila. Dupa ce Klaus Iohannis a refuzat…

- Presedintele Klaus Iohannis respinge ideea unei dezbateri cu Viorica Dancila. Va participa, totuși, la o dezbatere organizata de el, dupa cum a anunțat miercuri seara intr-o conferința de presa la PNL. Dezbaterea va avea loc mari, pe 18 noiembrie. „In ultimele zile s-a discutat mult si bine despre…