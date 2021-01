Mihai Gâdea, decorat de Patriarhul Daniel. Ziaristul i-a luat partea înaltului prelat în situații critice Medalia și diploma ediția ”Anul omagial 2020” i-au fost inmanate ziaristului ”in semn de prețuire și recunoștința pentru merite deosebite in promovarea și susținerea valorilor creștine, a familiei și a filantropiei” [gallery columns="2" ids="379881,379882"] Gadea: ”Nu am avut niciodata dorința de a acumula diplome și medalii” ”Emoționat și recunoscator, nu-mi gasesc cu ușurința cuvintele potrivite pentru a va mulțumi. Nu am avut niciodata dorința de a acumula diplome și medalii. Dumnezeu cel Bun cu mine mi le-a adus și in țara și in afara ei, dar niciun premiu nu m-a bucurat, onorat și implinit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

