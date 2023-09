Deputatul Mihai Fifor, președinte PSD Arad arata ca in intalnirea cu liderii europeni, premierul Marcel Ciolacu a abordat problemele de maxim interes pentru Romania: * aderarea la Schengen; * Reformele din PNRR; * Deblocarea tranșelor de plata din PNRR și * Masurile fiscale pentru dezvoltare sustenabila. „In spiritul solidaritații europene, CE va recunoaște eforturile financiare […] The post Mihai Fifor: Vizita premierului Marcel Ciolacu la Bruxelles clarifica o serie de aspecte importante pentru Romania first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Mihai Fifor: Vizita premierului…