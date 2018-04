Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca baza de la Deveselu este "perfect operationala" si este totodata un element cheie pentru apararea flancului estic al NATO. Reactia ministrului Mihai Fifor vine in urma afirmatiilor fostului premier Adrian Nastase,…

- Rusia livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV si Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream-2, ce presupune constructia…

- Mikhail Putin, identificat de Kremlin ca o ruda a presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, a fost numit vicepresedintele Consiliului de Administratie al Gazprom, a anuntat vinei compania controlata de statul rus, transmite Reuters.

- Ultimele declarații ale inaltului comandant John Hayten au reverberat ca o adevarata unda de șoc. Oficialul din Ministerul Apararii din SUA spune ca Washingtonul are cum sa contracareze noile arme ale Moscovei. Luna trecuta, președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat o dezvoltarea a armamentului nuclear…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat ca Romania nu recunoaste anexarea ilegala a Republicii Autonome Crimeea si a orasului Sevastopol de catre Federatia Rusa si, prin urmare, nu recunoaste organizarea de alegeri pe acest teritoriu. 'Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca Romania nu recunoaste…

- China, Iran, Kazahstan, Belarus, Venezuela, Bolivia și Cuba se numara printre statele care au trimis cele mai bune urari președintelui rus Vladimir Putin dupa ce acesta a fost reales în funcție.

- Viaceslav Volodin, presedintele Dumei de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului rus), aflat pe listele cu sanctiuni ale UE si SUA, a apreciat luni ca ''vremea sanctiunilor va trece in curand'', declaratie facuta in timpul unei vizite oficiale in Elvetia, informeaza AFP.…

- Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost arestat duminica, la Moscova, dupa ce s-a alaturat susținatorilor sai, care protestau împotriva președintelui Rusiei. "Tocmai m-au arestat. Nu are nicio importanta. Veniti pe Tverskaia. Nu ati venit…