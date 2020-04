Stiri pe aceeasi tema

- Medicul pediatru Mihai Craiu avertizeaza ca parinții trebuie sa fie atenți la simptome, care se manifesta prin febra, ganglioni umflati, maini si picioare umflate, și sa se duca „repede cu copilul la spital”. Citește și: Barbatii au risc dublu de deces fata de femei, in cazul infectarii cu COVID-19.…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 727 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 422 in Italia, 196 in Spania, 26 in Franța, 13 in Germania, 55 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in SUA, 2…

- Romania a actualizat lista cu zonele ROSII de COVID-19. Austria, Belgia, Elvetia, Italia, Franta, Germania, Spania, Iran, Marea Britanie, Olanda, SUA si Turcia sunt si ele acum tari considerate ”zone rosii” ca urmare a cazurilor de coronavirus.

