Mihai Constantinescu a murit. Femeile cu care s-a iubit regretatul artist

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Constantinescu a trait, de-a lungul vieții lui, mai multe povesti de dragoste ce au fost intens discutate in showbizz-ul romanesc, cu toate ca el și-a dorit sa pastreze discreția de fiecare data.

- Mihai Constantinescu a fost una dintre cele mai cunsocute voci ale Romaniei. Cariera sa a durat decenii, lasand in urma melodii nemuritoare. Artistul avea foarte multi prieteni, care regreta disparitia sa. Mihai Constantinescu a murit. Boala TERIBILA care l-a rapus pe ARTIST "A fost…

- Mihai Constantinescu a fost operat de doua ori la inima. Problemele de sanatate ale cantarețului nu mai erau un secret pentru rudele și fanii sai. In 2017, el a fost supus celei de-a doua intervenții chirurgicale pe cord. Mihai Constantinescu a trecut printr-o intervenție de inlocuirea a valvelor…

- ”Iubirea ta este tatuata in inima mea! Drum lin, ingerul meu!” este mesajul publicat pe pagina de Facebook a lui Mihai Constantinescu, urmata de urmatoarea imagine: Au urmat sute de mesaje ale oamenilor care l-au iubit și il iubesc, pentru ca un artist nu moare niciodata,…

- S-a stins o stea din generația de aur a muzicii romanești! Mihai Constantinescu a murit in aceasta seara, la varsta de 73 de ani, dupa ce a stat mai bine de 5 luni in coma, la Spitalul Floreasca din Capitala.

- Mihai Constantinescu a murit. Desi starea artistului parea sa se fi imbunatatit in ultima perioada, Mihai Constantinescu s-a stins in aceasta seara. In urma cu cateva zile, sotia artistului Simona Secrier anunta ca Mihai Constantinescu se simtea mai bine dupa luni de stat in coma. "Mihai…

- Svetlana, șoferița cu o alcoolemie record, care a provocat un grav accident de circulație pe o strada din Chișinau zilele trecute, s-a stins din viața la spital. Aceasta a suferit rani grave in urma accidentului și nu a mai putut fi salvata de medici, scrie spynews.ro.Șoferița avea permisul…

- Marți, se implinesc exact trei luni de la momentul cand Mihai Constantinescu a fost internat in spital, sub coma indusa. Familia artistului se roaga neincetat, soția acestuia mergand des la biserica mai mereu, iar in restul timpului fiind nedezlipita de sufletul ei pereche.