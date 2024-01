Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a realizat cadrul legal pentru crearea Comitetului de organizare a funeraliilor de stat printr-o ordonanta de modificare si completare a Legii 215/2016 privind ceremoniile oficiale, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin."Astazi s-a creat cadrul legal pentru…

- Guvernul a decis dublarea premiilor pentru sportivii romani calificati la Jocurile Olimpice de la Paris, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.Purtatorul de cuvant al Guvernului a anuntat dupa sedinta de guvern ca, in contextul in care 2024 este anul Jocurilor Olimpice…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat vineri ca in sedinta Executivului a fost aprobat un contingent de 100.000 de lucratori straini nou admisi pe piata fortei de munca, in anul 2024, transmite News.ro.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului a anuntat ca singirul proiect de lege care s-a aflat pe agenda Executivului de vineri se refera la reasezarea intregului ecosistem al asigurarilor obligatorii pentru vehiculele care circula pe drumurile publice, RCA-ul. El a anuntat ca, potrivit proiectului, vor intra…

- Purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin, a anuntat ca Guvernul a aprobat alocarea sumei de 915.500 lei, reprezentand ajutoare de urgenta pentru sprijinirea a 208 familii si persoane singure, care se afla in situatii dificile din cauza unor incendii, a pagubelor produse de fenomene meteo…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului a anuntat dupa sedinta Executivului ca Guvernul a alocat fonduri suplimentare pentru continuarea unor proiecte in comunitati locale sau pentru sustinerea unor domenii considerate prioritare. Mihai Constantin a aratat ca ”Ministerul Dezvoltarii vor merge in plus 500…