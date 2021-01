Stiri pe aceeasi tema

- Horia Paun, președintele Federației Romane de Baschet, ar putea sa nu mai candideze pentru un nou mandat la urmatoarele alegeri, care ar putea avea loc in luna mai. Horia Paun este din 2013 președinte al FRB. In acest context, trei nume și-au anunțat intenția de a candida la funcția de președinte al…

- USR-PLUS l-a propus pe stomatologul Horia Tomescu in funcția de viceprimar al Bucureștiului. Saptamani intregi, Vlad Voiculescu i-a criticat pe liberali pentru ca ar fi amanat numirea sa in aceasta funcție, iar in campania electorala, Vlad Voiculescu a fost prezentat pe afișele USR-PLUS drept viceprimar…

- Politologul Andrei Țaranu spune ca PNL nu va ceda funcția de premier și ca liberalii mai degraba nu vor face coaliție decat sa piarda șefia Guvernului. „Dupa scorul din alegeri, PNL ar avea 55% pondere in coalitie, in aceste conditii e clar ca PNL va da premierul, e mai importanta functia…

- Liderul USR, Dan Barna, il propune pe Catalin Drula pentru șefia Camerei Deputaților. Anunțul a fost facut de liderul USR in urma cu puțin timp pentru a demonstra ca șefia Camerei Deputaților nu e o miza personala. https://www.stiripesurse.ro/scene-de-groaza-brancardierul-care-a-detubat-o-femeie-si-a-ucis-o-a-le-inat-in-fata-instantei_1549760.html…

- Premierul demisionar, Ludovic Orban, a anuntat, luni seara, ca va ramane in fruntea PNL si va coordona ”eforturile de constituire a unei majoritati parlamentare de centru-dreapta”. ”Chiar daca procentul obtinut de PNL este sub asteptarile noastre, putem spune ca obiectivul principal, acela de a tine…

- Subprefectul Marcel Romanescu ar accepta un post de subsecretar de stat in Ministerul Administratiei si Internelor, pentru a reveni la Partidul Democrat Liberal. „Este posibil ca PDL sa isi doreasca oameni credibili in campania electorala si atunci e...

- Judecatorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a anuntat, joi seara, ca urmeaza sa candideze pentru functia de presedinte al Consiliului. "Dupa o atenta analiza, am luat hotararea de a candida pentru presedintia Consiliului Superior al Magistraturii. Le-am…

- Judecatoarea Evelina Oprina, membru ales al CSM, acuza diverse presiuni asupra ei, dupa ce și-a anunțat intenția de a candida la șefia CSM in 2021. Chiar daca nu o face in mod direct, avand exprimari alese atent, Oprina lasa sa se ințeleaga faptul ca unii colegi pe care ii are sunt deranjați de intenția…