Scandalul dintre Alex Velea și Abi Talent a inceput in urma cu doua saptamani, insa cei doi nu par sa inceteze sa se mai atace reciproc. Gestul lor, de a se certa mai mult in mediul online decat fața in fața, a atras atenția mai multor persoane publice de la noi, printre care și Mihai Bendeac.