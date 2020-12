Stiri pe aceeasi tema

- ”Lore, am vrut sa iți spun bafta pentru diseara. Sper sa caștigi, iar daca o sa caștigi, te rog foarte frumos sa faci și tu ceva pentru mine. Sa iei la pupat niște oameni dragi de pe acolo, de prin culise, de pe scena, chiar și de la masa juriului. Sunt cațiva foarte buni de pupat, știu eu sigur!”,…

- Vineri seara, 18 decembrie 2020, a avut loc marea finala a sezonului 9 a emisiunii concurs X Factor 2020. Printre momentele care au ținut publicul lipit de micile ecrane a fost și o apariție la X Factor a Mihaelei Radulescu. Vedeta a transmis un scurt mesaj video pentru Loredana Groza. Mihaela Radulescu,…

- Italienii de la Super 4 sunt finaliști la X Factor, sezonul 9. Ei fac parte din grupa lui Florin Ristei și au reușit sa cucereasca publicul cu vocile lor, la audiții. Jurații au fost atat de impresionați, incat i-au trimis direct in etapa de bootcamp, cu patru de ”DA”.Gregorio Rega are 33 de ani și…

- Invitata la emisiunea „Direct in Problema”, moderata de Iulia Stupinean la Bistrițeanul Live, deputatul USR Cristina Iurișniți a transmis un mesaj elevilor și profesorilor care se confrunta cu aceasta provocare a școlii online. „Sunt inca in Romanai 2000 de școli fara conexiune la internet. Aproape…

- Deși cu toții il cunoaștem o fire calma, atunci cand este calcat pe ”coada”, Ștefan Banica Jr. nu tace. Recent, dupa ce a postat o fotografie pe contul de Instagram, un fan a inceput sa o jigneasca pe Lavinia, numind-o ”pițipoanca”! Juratul de la ”X Factor” a reacționat imediat și l-a pus la punct! Ce…

- Anamaria German a surprins din nou – frumoasa bistrițeanca a participat la competiția muzicala X Factor. Tanara bistrițeanca a impresionat juriul nu doar cu vocea, ci și cu emoționanta sa poveste de viața. Pe Anamaria German bistritenii o cunosc deja: are 29 de ani și este nelipsita de la targurile…

- Betty Stoian a fost in culmea fericirii in urma cu o zi, insa supararea prin care a trecut inainte și-a spus din nou cuvantul. Fiica lui Florin Salam a rabufnit și a postat un mesaj dur pentru cei care ii critica familia.

- Presedintele republican in exercitiu Donald Trump a condamnat ”toti adeptii suprematiei albilor” in urma unei polemici pe care a provocat-o prin declaratii ambigue pe care le-a facut in prima dezbatere televizata cu adversarul sau democrat Joe Biden, relateaza AFP.