Medicul psihiatru Gabriel Diaconu comenteaza vineri cazul deputatului AUR Dumitru Focșa care a recunoscut ca și-a agresat soția.

Medicul echipei germane RB Leipzig, Percy Marshall, sfatuieste fotbalistii sa nu recurga la o dieta complet vegana, dar vede anumite avantaje in cazul jucatorilor mai in varsta, transmite DPA.

Medicul pediatru Mihai Craiu atrage atenția parinților ca cei mici care au fost diagnosticați cu bronșiolita acuta nu trebuie tratați acasa cu antibiotice fara a fi prescrise de catre un doctor.

Medicul și șeful ONG-ului Empatia, Mariam Djiskariani, a declarat ca o analiza efectuata recent a depistat prezenta a trei metale grele in corpul fostului președinte al Georgiei, Mihail Saakasvili.

Un medic de la Spitalul Județean de Urgența Pitești a fost reținut dupa ce ar fi luat mita de la cel puțin 20 de pacienți, informeaza Mediafax. Medicul a fost reținut pentru 24 de ore.

Un medic de familie din judetul Sibiu afirma, luni, ca tot mai multi alearga dupa asa-zisele tratamente si scheme pentru imunitate, dar, in acelasi timp, de la an la an, cei mici sunt parca tot mai bolnavi. Medicul are cinci recomandari pentru sporirea imunitatii, anunța News.ro.

Sunt deja zeci de ani de studii și sfaturi lansate de specialiști, cu privire la regimul alimentar. Insa au dat greș, pana acum, in tot ceea ce privește prevenirea valului de boli survenite din cauza modului de viața. Așadar, ar putea fi mancarea folosita ca medicament?

Psihiatrul Gabriel Diaconu intervine in scandalul de dopaj care a cutremurat lumea tenisului și sare in apararea Simonei Halep. Medicul este foarte indignat de discuțiile și dezbaterile care au avut loc dupa ce sportiva romanca a fost testata pozitiv la US Open.