Protejarea frontierelor externe Schengen ale Uniunii Europene este de importanta cruciala pentru oprirea imigratiei ilegale in Europa, a declarat joi la Praga ministrul ungar de interne Sandor Pinter, dupa discutii cu omologii sai din Grupul de la Visegrad si austriac, transmite MTI. In acelasi timp, trebuie acordat ajutor acolo unde isi au originea problemele, a spus ministrul, reluand o pozitie prezentata in repetate randuri de oficialii ungari in privinta migratiei. El a mentionat ca, desi Ungaria este capabila, deocamdata, sa-si apere propria granita Schengen, este bucuroasa sa accepte ajutorul…