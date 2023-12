Stiri pe aceeasi tema

- 58 de migranți din Siria, Irak și Iran, ascunși in doua TIR-uri, au fost depistați, duminica, de polițiști cand incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria prin punctele de frontiera Nadlac și Nadlac II, județul Arad, informeaza Agerpres.La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru…

- Zeci de migranti din Sri Lanka, Pakistan si Bangladesh au fost descoperiti in doua camioane conduse de romani, care urmau sa iasa prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, soferii fiind cercetati penal. Cei doi soferi transportau, conform documentelor de insotire a marfii, obiecte sanitare…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II au prins 34 de cetateni din Bangladesh, Sri Lanka și India, ascunsi in cala unui autocar și intr-un locaș special amenajat dintr-un TIR, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-a prezentat,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, ascunși intr-un automarfar condus de un cetatean roman in varsta de... The post Opt migranți ascunși intr-un camion ce transporta biciclete pentru a fi trecuți frontiera in Ungaria appeared first on Special Arad…

- Mai multi migranti din Bangladesh, Sri Lanka si Etiopia au fost prinsi, vineri dimineata, cand incercau sa iasa ilegal din Romania pe la frontiera de vest, ascunsi intr-un TIR care transporta placi de pal in Italia, potrivit Agerpres.Soferul este roman iar automarfarul a fost verificat in Punctul…

- Politistii de frontiera aradeni si bihoreni au prins, in ultimele 24 de ore, 17 migranti sirieni si egipteni care au incercat sa ajunga ilegal in Ungaria, ascunsi intr-un camion sau mergand pe jos, pe camp, potrivit Agerpres.La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, in timp ce era verificat un…

- Politistii de frontiera din Nadlac I și II, Cenad, Jimbolia și Lunga au depistat 100 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Aceștia erau ascunși in cinci mijloace de transport sau pe jos, la frontiera verde, spre Serbia. Pentru unul dintre soferii vehiculelor, un…