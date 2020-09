Migranți opriți la vama Nădlac din drumul spre vestul Europei Șapte migranți din Palestina și Siria care susțin ca se indreptau spre vestul Europei au fost opriți de polițiștii de frontiera de la vama Nadlac. Grupul de straini a fost depistat la aproximativ 800 de metri de linia de frontiera cu Ungaria. “Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac, judetul Arad, au depistat sapte cetateni din Palestina si Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria”, conform Poliției de Frontiera. Migranții au fost preluați și transportați la sediul Sectorului PF Nadlac pentru mai multe cercetari. Sunt cinci barbati, o femeie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

