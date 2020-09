Stiri pe aceeasi tema

- In data de 08.09.2020, in jurul orei 22.00, la nivelul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara a fost primita informatia de la Politia Autostrazi, conform careia pe autostrada A1, la km 506, judetul Timis, a fost observat, abandonat pe banda de urgenta, un microbuz in interiorul…

- Trei calauze si un grup de patru cetateni sirieni, care incercau sa treaca ilegal din Romania in Ungaria, au fost prinsi in judetul Satu Mare, informeaza un comunicat de presa transmis vineri de catre Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Trei cetațeni din Bangladesh au fost prinși de polițiștii de frontiera de la Vama Nadlac cand incercau sa iasa ilegal din Romania ascunși intr-un TIR care transporta electrocasnice. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Oradea, cei trei cetațeni din Bangladesh…

- Un numar de 12 migranți din Siria, printre care 3 copii, au fost prinși intr-o dubița la Curtici, județul Arad, in timp ce incercau sa treaca ilegal in Ungaria. Poliția de Frontiera anunța ca a fost oprita pentru control, la aproximativ 1 km fața de linia de frontiera cu Ungaria, o dubița condusa de…

- Politistii de frontiera din cadrul structurilor teritoriale de pe raza judetului Arad au descoperit, atat in punctul de frontiera, cat si in zona de competenta, douazeci de cetateni din Siria, Irak si Algeria, care au folosit diferite mijloace pentru a incerca sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Varsand, judetul Arad, au depistat noaptea trecuta doisprezece cetateni din Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. „In data de 09.08.2020, in jurul orei 02.00, politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit, ascunși in interiorul a doua automarfare conduse de doi cetațeni romani, 16 cetateni din Siria și Afganistan, care incercau sa iasa ilegal din tara. „In data de 03.07.2020, in jurul orei 04.10,…

- Șase cetațeni straini din Bangladesh și Afganistan au fost prinși de polițiștii de frontiera in timp ce incercau sa treaca pe jos, ilegal, granița cu Ungaria. Ținta lor era un stat din vestul Europei. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, cei șase au fost depistați la aproximativ 500 de…