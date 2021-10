Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 20 de perchezitii au avut loc simultan, marti dimineata, in judetul Timis si in municipiul Bucuresti. Politistii de frontiera specializati in combaterea migratiei ilegale din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, impreuna cu politisti specializati in combaterea…

- Polițiștii timișeni au depistat mai mulți migranți. Aceștia au fost predați polițiștilor din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara. In 17 septembrie, in jurul orei 12:15, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Urbana Timișoara au depistat pe strada Pavel Vasici Ungureanu…

- Polițiștii timișeni au depistat mai mulți cetațeni straini in județul Timiș. Aceștia au fost predați polițiștilor din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara. In 16 septembrie, in jurul orei 01.20, polițiștii orașului Faget și Secției 10 Poliție Rurala Faget au depistat…

- Polițiștii timișeni au depistat mai mulți cetațeni straini in județul Timiș. Aceștia au fost predați polițiștilor din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara. In 16 septembrie, in jurul orei 01.20, polițiștii orașului Faget și Secției 10 Poliție Rurala Faget au depistat…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara au depistat, in cadrul unei actiuni pe linia prevenirii migratiei ilegale, desfasurate pe raza judetului Timis, un cetatean roman care a adapostit 24 de cetateni din India in incercarea lor de a trece ilegal…

- 24 de cetateni indieni depistati de politistii de frontiera in diferite imobile din judetul Timis. Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara au depistat, in cadrul unei actiuni pe linia prevenirii migratiei ilegale, desfasurate pe raza judetului…

- Comunicat. Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara au depistat, in cadrul unei actiuni pe linia combaterii migratiei ilegale, desfasurate...

- Un numar de 139 de migranti au fost depistati de politistii de frontiera, pe strazile din Timisoara, in numai o saptamana, in cadrul actiunilor desfasurate in sistem integrat pentru prevenirea migratiei ilegale. ”In perioada 26.07.2021 – 30.07.2021, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului…