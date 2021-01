Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul violent a izbucnit joi seara intr-o comunitate din Sumuleu, Miercurea Ciuc. Conform ISU, au fost afectate de flacari 20 de case din lemn, pe o suprafata de 1000 metri patrati. Incendiul a fost stins in jurul orei 1.30. O parte din persoanele ale caror locuinte au fost afectate de incendiu…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Harghita se va intruni, vineri dimineata, in sedinta extraordinara, dupa incendiul puternic izbucnit la locuintele comunitatii de romi din cartierul Sumuleu din Miercurea Ciuc, in urma caruia 20 de case au fost distruse, iar 230 de oameni, ramasi fara…

- Un incendiu puternic a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, in localitatea Livezile. Flacarile au mistuit o anexa și un garaj dintr-o gospodarie. Detașamentul de pompieri Bistrița și SVSU Livezile au intervenit azi-noapte in centrul localitații Livezile, unde a izbucnit un incendiu la o gospodarie,…

- O casa din comuna suceveana Baia a fost incendiata intenționat ieri, in jurul orei 13.00. Din fericire, nu au fost victime. Flacarile au distrus acoperișul construcției pe aproximativ 50 de metri patrați, elemente de timplarie și materiale textile. De asemenea, s-au degradat pereții portanți. Pompierii…