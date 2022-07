Micuţele poliste vin cu un trofeu din Ungaria Cel putin la fotbal feminin, Politehnica are viitor. Dupa un prim bronz national venit in aceasta vara, dar si un aur la junioare, „Fetele in ghete” se pregatesc pentru noul sezon. Senioarele trag tare la antrenamente, iar junioarele tocmai au fost intr-o tara vecina la o competitie. Astfel, cu doua echipe formate din junioare 2006-2007 ... The post Micutele poliste vin cu un trofeu din Ungaria appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

