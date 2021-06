Stiri pe aceeasi tema

- Recent, Consiliul Local al Sectorului 1 l-a numit pe Dragoș Constantin administrator la C.E.T. Grivița.C.E.T. Grivița asigura aproximativ 5% din necesarul de energie termica al Capitalei. Centrala asigura agentul termic pentru cartierele Giulești, Crangași, Calea Griviței, Mihalache, Pajura și Bucureștii…

- PNL Sector 1 trage un semnal de alarma privind situația gestionarii gunoaielor din Sectorul 1 al Capitalei, situație din cauza careia risca sa fie declanșata o criza sanitara, care se suprapune cu o pandemie inca in derulare. PNL Sector 1, care deține informații ca din 1 iunie nu va mai fi ridicat gunoiul…

- De weekendul viitor si pana in 17 octombrie, Primaria Capitalei va relua proiectul „Strazi deschise”, in care zone din centrul Bucurestiului vor deveni pietonale in zilele de sambata si duminica, dupa cum a precizat primarul general, Nicusor Dan. „E vorba de sapte zone din centrul Bucurestiului: Bulevardul…

- Dezvoltatorul imobiliar Hagag Development Europe a depus, de curand, documentația completa in vederea autorizarii lucrarilor de consolidare și renovare a Palatului Știrbei din Calea Victoriei 107, construcție clasata drept monument istoric de clasa A și aflata intr-o stare avansata de degradare, pe…

- Renumararea voturilor, de la Sectorul 1 al Capitalei, dispusa la solicitarea SIIJ s-a termina, iar Daniel Tudorache ar fi batut-o pe Clotilde Armand cu peste 1.000 de voturi. Potrivit Antena 3, in urma...

- La alegerile locale de anul trecut din Sectorul 1 al Capitalei doi candidați și-au disputat funcția de primar. Din partea PSD candida fostul primar Dan Tudorache, iar din partea USR PLUS, Clotilde Armand. In urma voturilor exprimate la acel moment candidatul USR PLUS era dat ca și caștigator. Ulterior,…

- Incident grav in Capitala! Un barbat de 50 de ani a fost gasit injunghiat pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei. Omul se afla intr-o stare foarte grava. Cadrele medicale sosite la fața locului au fost nevoite sa intubeze victima, fiindca starea de sanatate a acesteia era foarte grava. Ulterior, barbatul…

- Serviciul Roman de Informații intervine in sectorul 6 al Capitalei, in urma unui apel la 112. A fost sesizata prezența unei valize suspecte in spațiul public, iar in acest moment la fața locului se afla o echipa pirotehnica. Specialiștii pirotehniști desfașoara activitați alaturi de reprezentanții Poliției…