Microsoft şi Amazon, investigate în Marea Britanie pentru dominaţia lor pe piaţa de cloud computing Organismul de supraveghere a pietei media Ofcom a transmis joi ancheta pentru investigatii suplimentare catre Autoritatea pentru Concurenta si Piete, demarand procesul. Ofcom a spus ca a identificat caracteristici care fac mai dificil pentru companiile din Marea Britanie schimbarea furnizorilor de cloud sau utilizarea mai multor servicii cloud si ca este ”in special ingrijorat” de pozitia liderilor de piata Amazon si Microsoft. ”Unele companii din Marea Britanie ne-au spus ca sunt ingrijorate ca este prea dificil sa schimbi sau sa combini si sa potrivesti furnizorul de cloud si nu este clar daca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Școala 9 a testat inteligența artificiala (AI) a aplicațiilor OpenAI, Google și Snapchat, dandu-le sa rezolve probleme de informatica, matematica și un exercițiu de gramatica. Rezolvarile date de ei au fost confruntate cu rezolvarile corecte, iar apoi au fost introduse in aplicații de detectare a inteligenței…

- Comisia Europeana a colectat in mod informal opinii cu privire la practicile potential abuzive din sector pentru unitatile de procesare grafica (GPU), utilizate pentru lucrul cu inteligenta artificiala si pentru jocuri, pentru a intelege daca este nevoie de interventie viitoare, se arata in articolul…

- Nume mari din industria tehnologica, precum Elon Musk de la X (fostul Twitter), Mark Zuckerberg de la Meta sau Bill Gates, cofondator al Microsoft, au participat miercuri la o sesiune cu usile inchise a Senatului american, in cadrul careia au fost toti de acord asupra necesitatii de a reglementa inteligenta…

- ”Cred ca fiecare tehnologie inventata vreodata [are] potentialul de a deveni atat un instrument, cat si o arma”, a spus Smith in interviu. ”Trebuie sa ne asiguram ca AI ramane supusa controlului uman. Indiferent daca este un guvern, armata sau orice fel de organizatie, care se gandeste sa foloseasca…

- Pretul actiunilor Alphabet a ajuns la 132,58 de dolari la inchiderea pietei de vineri, reprezentand cel mai mare pret de inchidere din mai mult de un an. Google s-a confruntat cu multa atentie in acest an in ceea ce priveste sanatatea serviciului sau de cautare, din cauza pietei de publicitate digitala…

- Apple vrea sa intre piața AI și sa lupte cu ginganți precum Google și OpenAI. In prezent, compania lucreaza la o soluție de inteligența artificiala proprie, alta decat mai vechiul asistent vocal Siri. Dupa ce in anii trecuți, a fost luata prin surprindere de lansarea ChatGPT, Google Bard sau BingAI,…

- Noua versiune a modelului, numita Llama 2, va fi distribuita de Microsoft prin serviciul sau cloud Azure si va rula pe sistemul de operare Windows, a spus Meta intr-o postare pe blog, referindu-se la Microsoft drept ”partenerul nostru preferat” pentru lansarea produsului. Modelul, pe care Meta l-a furnizat…

- Tongyi Wanxiang permite utilizatorilor sa introduca solicitari in chineza si engleza, iar instrumentul AI va genera o imagine in diferite stiluri, cum ar fi o schita sau un desen animat 3D. Divizia cloud a Alibaba, care a lansat produsul, a declarat ca este disponibil pentru clientii intreprinderilor…