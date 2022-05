In perioada mai grea a pandemiei multa lume se consola fie zburand virtual deasupra oraselor preferate in Microsoft Flight Simulator, fie privind clipuri cu acele zboruri. Acum, odata cu sosirea noului film Top Gun: Maverick, primim si un expansion al apreciatului simulator de la Microsoft . Top Gun: Maverick e deja in cinematografe, la 36 de ani de la primul film si ni-l prezinta pe Tom Cruise ca instructor de zbor. Ei bine, acum avem si un expansion in Flight Simulator, care poate fi instalat gratuit. El va va pune in mijlocul actiunii, incluzand o versiune custom de avion F/A-18E Super Hornet,…