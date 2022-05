Microsoft Edge a devenit al doilea cel mai folosit browser web Toate eforturile Microsoft de a-si populariza propriul browser web, inclusiv fortand utilizatorii sa-l foloseasca, incep sa dea roade, Edge castigand teren cel putin in fata rivalilor mai mici. Microsoft Edge a ajuns la o cota de piata de 10.07%, conform datelor StatCounter. Asta inseamna ca browser-ul implicit din Windows a depasit Safari si este acum pe al doilea loc in topul browser-elor web. Microsoft a facut mari eforturi pentru ca Edge sa fie observat si folosit de utilizatori, trecand de multe ori peste limita corectitudinii si fortand deschiderea in acest browser a anumitor link-uri. Tot… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

