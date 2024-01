Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft anunța ca pe tastaturile Windows se va gasi un nou buton, primul adaugat din 1994 pana in prezent. Este butonul dedicat asistentului Copilot pentru serviciile de AI și va fi plasat la dreapta tastei „Space”. Microsoft spune ca 2024 va fi „anul PC-lui cu AI”.

- AMD intra in cursa AI dupa ce ne-au prezetat noile procesoare AMD Ryzen 8040. Noua serie este dedicata laptopurilor și ceea ce le face speciale, ori diferite de generația actuala, este includerea unui NPU (Neural Processing Network) care va alimenta inteligența artificiala fara sa taie din performanța…

- Daca ai incercat vreodata sa folosești un controller de PlayStation pe PC, probabil știi ca nu este un proces simplu de fiecare data. Asta sta insa sa se schimbe intrucat Valve a lansat un update de Steam care introduce suport pentru DualSense și DualShock. Mai mult decat atat, noua actualizare include…

- Conținut oferit de: Partener extern. In epoca digitala, alegerea unui sistem de operare devine cruciala pentru experiența noastra cu dispozitivele informatice. Windows 10, lansat de Microsoft in 2015, s-a impus rapid ca o alegere de top datorita inovațiilor aduse. In acest articol, vom explora de ce…

- Intel și AMD s-au ales cu un nou rival in piața de procesoare pentru PC-uri, sub forma lui Qualcomm și chip-urile sale ARM. Aștia din urma, fiind cei mai noi, au venit cu ceva galagie pe piața, dar se pare ca nu au reușit sa intimideze pe nimeni. In special nu pe Pat Gelisinger, șeful Intel care pare…

- Știm deja ca cei de la Qualcomm lucreaza de zor la o serie de procesoare ARM pentru desktop-uri, care teoretic ar putea inlocui vechile modele x64 și x86. Am vazut mișcarea asta prima data la Apple, iar acum se pare ca atat NVIDIA, cat și AMD au intrat in cursa. Toate astea coincid cu mișcarile pe care…

- Google Play Games, platforma care permite jocurilor de Android din Play Store sa ruleze direct pe PC-uri cu Windows, fara alte emulatoare sau software adițional, anunța imbunatațiri semnificative dupa noulupdate. Chiar daca a fost lansat deja de aproape doi ani, este inca considerat un software in stadiu…

- Meta continua lansarea funcțiilor de tip „broadcast channel” pe mai multe platforme proprii, precum Facebook și Messenger. Funcția, dedicata creatorilor de conținut, este inspirata de canalele de Telegram, unde administratorul poate trimite mesaje abonaților, insa conversația este doar intr-un singur…