Cercetatorii japonezi au descoperit recent ca microplasticele nu se gasesc doar in sol și apa, ci chiar in nori. Ele contribuie la schimbarile climatice, dar și la contaminarea „a tot ce bem și mancam”. Intr-un nou studiu publicat in Environmental Chemistry Letters, o echipa de cercetatori japonezi a gasit microplastice pe doua varfuri montane din Japonia. Aceștia au urcat pe varfurile Fuji și Oyama pentru a colecta probe de apa din ceața care acopera varfurile celor doi munți. Apoi au folosit tehnici avansate de imagistica pe mostrele colectate pentru a afla mai multe despre proprietațile apei…