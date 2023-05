Micron Technology anticipează că decizia Chinei de a interzice vânzarea cipurilor sale va avea un impact asupra veniturilor sale Autoritatea de reglementare a spatiului cibernetic din China a declarat duminica seara ca Micron, cel mai mare producator de cipuri de memorie din SUA, a esuat in testele de evaluare a securitatii retelei si ca va interzice operatorilor mari de infrastructura sa cumpere de la companie. Institutia nu a oferit detalii despre ce riscuri a constatat sau ce produse ale companiei ar fi afectate. Analistii au spus ca au observat un impact direct limitat asupra Micron, deoarece majoritatea clientilor sai cheie din China sunt producatori de electronice de larg consum, dar au avertizat ca aceasta masura… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

