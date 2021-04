Microîntreprinderile nu mai sunt obligate să întocmească un regulament intern Microîntreprinderile cu pâna la 9 angajați vor putea ține evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat în conditiile stabilite cu aceștia prin acord scris, iar specificarea atributiilor postului se va putea face atât verbal, cât și în forma scrisa, la solicitarea angajatului, prevede un proiect de OUG adoptat de Guvern în ședința de miercuri.



Ordonanța de urgența adoptata de Guvern, care modifica și completeaza Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, mai prevede eliminarea obligației microîntreprinderilor de a întocmi

Sursa articol: hotnews.ro

