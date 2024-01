Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz in care se aflau opt persoane s-a rasturnat in localitatea Balsa. Autoritatile au activat Planul rosu de interventie. In aceasta dimineața, in jurul orei 07.00, un microbuz in care se aflau 8 persoane (7 pasageri și conducatorul auto), printre care și 3 copii, s-a rasturnat pe drumul…

- Trei fete de 8, 12 și 13 ani din Oraștie, județul Hunedoara, au fost duse la spital in noaptea de sambata spre duminica dupa ce s-au intoxicat cu souție de deparazitare a animalelor. Copila de 8 ani este in stare critica. Ambulanța a fost solicitata la Oraștie in jurul orei 0.30 pentru trei fete de…