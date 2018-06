Microbuz plin cu români, răsturnat în Turcia VIDEO Romanii au fost luati de la aeroport si urmau sa ajunga la hotelul la care erau cazati. La un moment dat, microbuzul care ii transporta a acrosat un TIR, dupa care s-a rasturnat. In urma impactului, cel putin doua persoane au fost ranite. Unul dintre romanii care se aflau in microbuz a povestit la Romania TV ce s-a intamplat. "Ne-au luat de la aeroport si undeva pe drum, nu stiu cum a reusit dar s-a agatat de un tir cumva. Microbuzul nostru s-a rasturnat si ne-a tarat aproximativ 100 de metri. Era o doamna care era foarte rau lovita, care nu putea sa se ridice si sotia mea care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica (47 de ani) a oferit un interviu in exclusivitate pentru ediția tiparita de azi a Gazetei Sporturilor. Fostul antrenor al lui Kayseri a disecat experiența de aproape un an din Turcia, declarandu-se totodata dezamagit de ce a gasit la reintoarcerea in Romania. - Domnul Sumudica, daca…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii români care revin în România din mini-vacanța petrecuta în Bulgaria, Grecia sau Turcia ca, luând în considerare datele statistice colectate de

- Romanii isi adjudeca lejer primul loc intr-un ipotetic clasament al celor mai energici “matinali” europeni, conform unui sondaj realizat de E.ON si Kantar EMNID. Aproape jumatate dintre romani (40%) spun ca se simt plini de energie imediat dupa ce s-au trezit si ca vor sa isi inceapa deindata activitatea.…

- Imediat dupa ridicarea vizelor, romanii au inceput sa creada in ″visul canadian″, iar multi au cerut direct azil. Suprinsi peste masura, canadienii se gandesc acum ca poate s-au pripit si iau in discutie reintroducerea vizelor. Deocamdată, însă, totul este la nivel de avertisment.…

- Klaus Iohannis, despre impactul Brexit pentru Romania. Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, 22 martie, ca pentru Romania stadiul negocierilor privind Brexit “arata foarte bine”. “Despre Brexit o sa va spun mai multe probabil maine, dupa ce terminam discutia, dar asa, in deschidere, pot sa va spun…