- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au depistat la intrarea in țara un autoturism marca Ford Focus ce figureaza ca fiind furat din Spania. In data de 12 aprilie a.c., in jurul orei 02.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra in Romania Andrei B., in varsta de…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera un autoturism marca Mercedes Benz, care figura in bazele de date ca fiind furat din Marea Britanie."In data de 03 aprilie a.c, in jurul orei 21.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita- I.T.P.F.…

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Maramureș au identificat și indisponibilizat un autoturism marca Volkswagen Golf, in valoare de 70.000 lei, care figura in bazele de date ca fiind cautat de catre autoritațile din Italia, alerta fiind introdusa in cursul aceleiași zile. In data de 15 martie a.c.,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetatean ucrainean care transporta componentele unui microbuz marca Mercedes Sprinter, autovehicul ce figura in bazele de date ca fiind furat din Italia. Azi dimineața, in jurul orei 01.00, in Punctul de Trecere…

- Polițiștii de frontiera au descoperit, la intrarea in țara, un cetațean roman care transporta, pe remorca unui auto-marfar, un motostivuitor cautat de autoritațile italiene. In data de 19 februarie a.c., in jurul orei 9.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților…

- Polițiștii de frontiera care lucreaza in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, din județul Timiș, au avut parte de o surpriza, aseara. Aceștia au legitimat, la intrarea in țara, un tanar de 34 de ani, venit in Romania sa se predea autoritaților care au emis pe numele lui un mandat de urmarire generala.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetațeni ucraineni, care intenționau sa intre in Romania, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare.…