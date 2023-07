Stiri pe aceeasi tema

- * A fost activat Planul rosu de interventie! . Pompierii militari intervin la acesta ora pentru asigurarea masurilor specifice – descarcerare și acordarea primului ajutor medical – in cazul producerii unui accident rutier grav in comuna Valea Calugareasca, sat Darvari, in care au fost implicate…

- Un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un microbuz de transport persoane a avut loc, joi seara, pe DJ 101F, la Valea Calugareasca.A fost activat Planul Rosu de interventie. Traficul rutier in zona este blocat.Accident grav Valea Calugareasca Foto: ISU PrahovaLa fata locului a…

- Un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un microbuz de transport persoane a avut loc, joi seara, pe DJ 101F, la Valea Calugareasca.A fost activat Planul Rosu de interventie. Traficul rutier in zona este blocat.La fata locului a aterizat si elicopterul SMURD.Este vorba despre 14…

- Șoferul unuia dintre echipajele auto, un barbat in varsta de 46 de ani, din București, a derapat și a intrat in coliziune cu un stalp din beton.In urma evenimentului a rezultat ranirea copilotului, o femeie in varsta de 47 de ani, aceasta fiind preluata conștienta de un elicopter SMURD.Serviciul Județean…

- Echipajele ISU Satu Mare intervin, sambata dupa amiaza, pentru salvarea celor doi tineri care au ajuns cu un mașina in apele raului Somes. Una dintre victime a fost scoasa din apa si este in siguranta, potrivit News.ro și publicației locale portalsm.ro.Acțiunea are loc in localitatea Babasesti, iar…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in urma cu puțin timp pe DN 6, intre Leu și Coșoveni, județul Dolj. O persoana a murit și doua au fost ranite. Se pare ca un autoturism Ford a intrat in coliziune cu un Audi. Șoferul din autoturismul Ford a decedat. La fața locului a fost trimis elicopterul SMURD.…

- Un accident rutier a avut loc, miercuri seara, pe DN1. Planul Rosu de interventie a fost activat dupa ce doua autocare s-au izbit violent, iar zeci de adolescenți vor fi transportați la spital, niciunul ranit grav. Șoferul primului autocar (barbat, 52 de ani, din Brașov) a franat brusc cand a observat…