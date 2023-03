Microbuz cu infirmiere românce, implicat într-un accident în Austria. O femeie a murit Un microbuz romanesc a fost implicat intr-un accident grav de circulatie, in Stainz, Austria, in urma caruia o romanca a murit, iar alte sase au fost ranite grav. Soferul, un alt conational de 51 de ani, va trebui sa raspunda in instanta, pe 15 mai, pentru acuzatiile de omor din culpa si vatamare corporala Romancele se indreptau spre Austria pentru a presta serviciile lor in cadrul serviciului de asistenta medicala de acolo. Soferul roman in varsta de 51 de ani a iesit cu microbuzul de pe soseaua uda de ploaie dintr-un motiv inexplicabil. Vehiculul romanesc, ocupat de sapte asistenti medicali… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

