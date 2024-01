Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca de vineri incepe plata pensiilor majorate cu 13,8%. „Chiar daca avem in fata un an electoral deosebit de important, mi-as dori sa nu promitem nimic din ceea ce nu putem sa indeplinim. Trebuie sa continuam sa punem Romania si…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, afirma ca peste 90% dintre rezervistii din Romania care au fost convocati pentru 24 de ore, pentru verificarea evidentelor de militari in rezerva ale Armatei Romane si pentru actualizarea pregatirii militare, au raspuns apelului. ”Au fost exercitii si actualizari de…

- Mickey Mouse și Minnie sunt pe cale sa intre in domeniul public la 1 ianuarie, intr-o evoluție revoluționara care va remodela peisajul expresiei creative. Expirarea iminenta a protecției drepturilor de autor, la 95 de ani de la debutul lui Mickey in „Steamboat Willie”, marcheaza o piatra de hotar simbolica…

- Parlamentul Romaniei a adoptat un proiect de lege care permite romanilor aflați in strainatate sa obțina titluri de calatorie in format digital, cu semnatura electronica, fara a mai fi nevoiți sa umble pe la ghișeele consulatelor. Proiectul de lege prevede ca romanii aflați in strainatate vor putea…

- TikTok, the Chinese-owned video-sharing platform, is fighting back in the courts after regulators in Europe slapped it with a E345 million data privacy fine and a compliance order for failing to take care of the private data of its teenage users, according to Bloomberg. The ByteDance Ltd. unit said…

- Magistrații de la Curtea de Apel Pitești au respins contestația lui Ion Georgescu, primarul orașului Mioveni, impotriva arestului preventiv. Georgescu este acuzat de procurori ca ar fi cerut 30.000 euro mita pentru angajarea unui medic la spitalul din localitate, fiind prins in flagrant cand a resitutit…

- Toate zborurile de pe Aeroportul Luton din Londra au fost suspendate, din cauza unui incendiu de proportii in parcarea terminalului. Conform serviciului de pompieri din Bedfordshire, arcarea Terminalului 2 a suferit „o prabusire structurala semnificativa”. Cincisprezece masini de pompieri au intervenit…

- Un roman care avea si cetatenia israeliana a murit in urma atacurilor din Israel. El a servit in Fortele de Aparare ale Israelului. Anuntul a fost facut de catre oficialii Ministerului Afacerilor Externe. Oficialii institutiei au transmis condoleante familiei si au reiterat sprijinul pentru Israel.…